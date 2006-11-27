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    Эшли Вагнер: «Медведева – все еще королева. Она справится с проблемами»

    Теги сборная России сборная США сборная Японии Эшли Вагнер женское катание Евгения Медведева Рика Кихира Фигурное катание

    Американская фигуристка Эшли Вагнер считает, что россиянка Евгения Медведева еще вернется на прежний уровень.

    «Евгения – все еще королева. Я думаю, этот год в психологическом плане абсолютно отличается от того, к чему она привыкла.

    Нам остается только сидеть и ждать, когда она разберется со всеми проблемами, а она точно это сделает.

    Она может долго выступать на высшем уровне, нужно только время», – написала Вагнер.

    Также Вагнер сообщила, что хотела бы видеть японку Рику Кихиру олимпийской чемпионкой.

    «Рику – в олимпийские чемпионки! Я говорю это уже сейчас», – отметила Вагнер.

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