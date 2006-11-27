Эшли Вагнер: «Медведева – все еще королева. Она справится с проблемами»

Американская фигуристка Эшли Вагнер считает, что россиянка еще вернется на прежний уровень.

«Евгения – все еще королева. Я думаю, этот год в психологическом плане абсолютно отличается от того, к чему она привыкла.

Нам остается только сидеть и ждать, когда она разберется со всеми проблемами, а она точно это сделает.

Она может долго выступать на высшем уровне, нужно только время», – написала Вагнер.

Также Вагнер сообщила, что хотела бы видеть японку олимпийской чемпионкой.

«Рику – в олимпийские чемпионки! Я говорю это уже сейчас», – отметила Вагнер.