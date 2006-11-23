Евгения Медведева: «Успеха придется добиваться маленькими шажками. Я к этому готова, но все равно хочу все и сразу»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле (3-е место).

«Недовольство именно собой – не местом и чем-либо еще, а именно собой – оно есть. При этом я понимаю, какую работу мы проделали. Эти четыре недели после предыдущего старта мы работали в два раза больше и в два раза более сфокусированно. Но не один, не два, не три и не пять человек мне говорили, что успех быстро не приходит.

Придется маленькими шажками его добиваться. Я к этому готова, но все равно я человек, который хочет все и сразу», – сказала Медведева.

Также россиянка рассказала о новом каскаде двойной аксель – тройной риттбергер, который она планирует вставлять в свою произвольную программу.

«Идея была общая (с тренером Брайаном Орсером). Не сказать, что давно, но около месяца я его прыгаю, поэтому надеюсь его исполнить завтра», – цитирует Медведеву «Р-Спорт».