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    Рафаэль Арутюнян: «Негатив при переходе Медведевой к Орсеру высказывали люди, не очень понимающие фигурное катание»

    Теги сборная России Рафаэль Арутюнян Брайан Орсер мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Михаил Коляда Евгения Медведева Фигурное катание

    Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением насчет российских одиночников, переезда Евгении Медведевой в Канаду, а также работы тренера Этери Тутберидзе.

    О российских фигуристах

    «Михаил Коляда был у нас всего десять дней. Я с удовольствием с ним работал – хороший парень. Сомневающийся – прежде чем выполнять, он пропускает все через себя.

    Да, мы «испорчены» Плющенко, Ягудиным, Куликом и даже Абтом. Но с такими фигуристами, как в России, и можно, и нужно думать о местах на Олимпиаде в Пекине.

    Тот же Миша – талантище. Его прыжки можно только с Фадеевым сравнить или с Ягудиным – сила! Мощь! Но спортсмены, которые хотят выигрывать, должны работать, как часы. Швейцарские. Причем настоящие, а не фейковые. В спорте мелочей нет.

    А у российских одиночников очень большой потенциал. И перспективы на Игры есть, тем более с новой системой. Мне понравились и Коляда, и Лазукин, и Ковтун. А вот в Америке мне из юниоров почти никто не нравится, пока не вижу».

    О переезде Медведевой

    «В определенной степени руки у федерации связаны. Я приведу вам в пример переход Медведевой от Тутберидзе к канадцу Орсеру и ее переезд в Торонто.

    Это же целый фейерверк мнений был, и большинство из них - жесткая критика. Предположу, конечно, что негативные мнения высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание, но все же. Вот под таким шквалом оказалась федерация в результате этого перехода. Это к разговору о связанных руках.

    Да ничего «такого» в этом нет – мы давно все изменились. Выйдите на московские улицы, посмотрите – русских машин уже не увидеть. И что? Это так плохо? Так что плохого, что Медведева поехала работать в Канаду?»

    О работе Тутберидзе

    «Во-первых, у нее хорошая фабрика поставщиков, во-вторых – девочки, которые к ней приходят, изначально технически лучше подготовлены, чем те иностранки, с которыми им еще предстоит соревноваться.

    Это фабрика по производству фигуристок, нигде в мире таких 11–12-летних девочек нет. У них «двойная прочность». И в дополнение к этому в группе Этери работают прекрасные специалисты, и она сама – прекрасный тренер», – сказал Арутюнян.

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