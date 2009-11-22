Рафаэль Арутюнян: «Негатив при переходе Медведевой к Орсеру высказывали люди, не очень понимающие фигурное катание»

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением насчет российских одиночников, переезда в Канаду, а также работы тренера Этери Тутберидзе.

О российских фигуристах

был у нас всего десять дней. Я с удовольствием с ним работал – хороший парень. Сомневающийся – прежде чем выполнять, он пропускает все через себя.

Да, мы «испорчены» Плющенко, Ягудиным, Куликом и даже Абтом. Но с такими фигуристами, как в России, и можно, и нужно думать о местах на Олимпиаде в Пекине.

Тот же Миша – талантище. Его прыжки можно только с Фадеевым сравнить или с Ягудиным – сила! Мощь! Но спортсмены, которые хотят выигрывать, должны работать, как часы. Швейцарские. Причем настоящие, а не фейковые. В спорте мелочей нет.

А у российских одиночников очень большой потенциал. И перспективы на Игры есть, тем более с новой системой. Мне понравились и Коляда, и Лазукин, и Ковтун. А вот в Америке мне из юниоров почти никто не нравится, пока не вижу».

О переезде Медведевой

«В определенной степени руки у федерации связаны. Я приведу вам в пример переход Медведевой от к канадцу Орсеру и ее переезд в Торонто.

Это же целый фейерверк мнений был, и большинство из них - жесткая критика. Предположу, конечно, что негативные мнения высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание, но все же. Вот под таким шквалом оказалась федерация в результате этого перехода. Это к разговору о связанных руках.

Да ничего «такого» в этом нет – мы давно все изменились. Выйдите на московские улицы, посмотрите – русских машин уже не увидеть. И что? Это так плохо? Так что плохого, что Медведева поехала работать в Канаду?»

О работе Тутберидзе

«Во-первых, у нее хорошая фабрика поставщиков, во-вторых – девочки, которые к ней приходят, изначально технически лучше подготовлены, чем те иностранки, с которыми им еще предстоит соревноваться.

Это фабрика по производству фигуристок, нигде в мире таких 11–12-летних девочек нет. У них «двойная прочность». И в дополнение к этому в группе Этери работают прекрасные специалисты, и она сама – прекрасный тренер», – сказал Арутюнян.