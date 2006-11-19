Брайан Орсер: «Не хочу говорить об уходе Медведевой от Тутберидзе и оказаться в центре этих разборок»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал об особенностях работы со спортсменкой.

– Как раз после неудачно исполненной короткой программы на этапе в Канаде она рассказывала, что позвонила вам ночью. Часто ли вообще раздаются такие ночные звонки от подопечных?

– Да, такое бывало, и не раз. Ничего удивительного в звонках ночью после провального проката нет. Женя была очень подавлена, но я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что кое-чему научилась. Тогда это было невозможно: она была немного сумасшедшей, злой и подавленной. И продолжил: будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день.

В итоге в произвольной программе она каталась просто здорово. Но эта ситуация многому научила и меня. Когда говорил с ней днем и ночью, стал лучше понимать ее как человека. Впрочем, нам еще многое предстоит узнать друг о друге.

– В последнее время на российских сайтах, посвященных фигурному катанию, появилось очень много хейтеров. В Канаде ощущаете нечто подобное?

– Нет. Хотя я отлично понимаю, что у людей есть право выразить любое мнение, поэтому прошу своих фигуристов ничего не читать. Когда я рос, то у людей из любой точки планеты еще не было возможности писать тебе негатив. Представляю, каково сейчас спортсменам. Ведь иногда старт может выйти просто провальным и что тогда? Очень надеюсь, мои спортсмены придерживаются совета и ничего не читают.

– Как раз лично у Медведевой появилось много недоброжелателей из-за ее ухода от Этери Тутберидзе к вам…

– Нет-нет, не хочу об этом говорить и оказаться в центре этих разборок. В Москву я приехал с Ханю, а старт Медведевой только через неделю, поэтому давайте не будем, хорошо? – сказал Орсер.

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