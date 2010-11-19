Илья Авербух: «Сейчас нет фигуристки сильнее Загитовой. Это объективно»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал победу Алины Загитовой на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

«Алина – молодец, молодец ее тренер Этери Тутберидзе. Они сделали очень большую работу, было видно, что Загитова в шикарной форме. Если спортсменка не только на соревнованиях, но и во время показательных выступлений делает каскады из двух тройных прыжков, это ярко иллюстрирует, какие цели ставит тренер перед спортсменкой.

Объективно, судя по результатам на протяжении пяти завершившихся этапов, сильнее Загитовой сейчас фигуристки нет», – рассказал Авербух.

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