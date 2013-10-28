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    Медведева попадала на подиум всех турниров во взрослой карьере. У нее 20 медалей подряд, больше только у Слуцкой

    Теги Ирина Слуцкая сборная России Мария Бутырская рекорды Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева 20 раз подряд занимала призовые места на взрослых соревнованиях. 

    За свою карьеру на взрослом уровне спортсменка ни разу не опускалась ниже третьего места. Больше подиумов подряд среди российских спортсменок имеет только Ирина Слуцкая – 26.

    Медведева начала свою серию в декабре 2015 года и продолжает до сих пор, серия Слуцкой продлилась с осени 1999 года по январь 2002 года.

    Sports.ru приводит топ-5 медальных серий российских фигуристок за всю историю:

    1. Ирина Слуцкая – 16 золотых – 8 серебряных – 2 бронзовых (26 всего)
    2. Евгения Медведева – 15-4-2 (21) – серия продолжается
    3. Елизавета Туктамышева – 12-3-0 (15)
    4. Мария Бутырская – 10-4-3 (17)
    5. Алина Загитова – 7-1-0 (8)

    ПРИМЕЧАНИЕ: учитывались все международные соревнования, кроме командных турниров, а также чемпионаты России.

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