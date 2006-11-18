Загитова отказалась отвечать на вопрос о соперничестве с Медведевой и Туктамышевой

Олимпийская чемпионка не стала отвечать на вопрос о конкуренции с другими российскими фигуристками.

– Все болельщики ждут, когда на льду встретятся все российские фигуристки-чемпионки. Думаете ли вы об этой встрече и в курсе ли, как выступили Елизавета Туктамышева и ?

– Я, наверное, откажусь от ответа. Я не думаю ни о чем, потому что мне думать надо о себе, – сказала Загитова.

Первая в сезоне встреча сильнейших россиянок может произойти на финале в Ванкувере в начале декабря. Загитова и Туктамышева уже отобрались на турнир, Медведевой нужно победить на французском этапе, который пройдет на следующей неделе.

Загитова вышла в финал Гран-при. Там – первая встреча с Медведевой?