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    Загитова отказалась отвечать на вопрос о соперничестве с Медведевой и Туктамышевой

    Теги сборная России Гран-при финал Гран-при Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова не стала отвечать на вопрос о конкуренции с другими российскими фигуристками.

    Все болельщики ждут, когда на льду встретятся все российские фигуристки-чемпионки. Думаете ли вы об этой встрече и в курсе ли, как выступили Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева?

    – Я, наверное, откажусь от ответа. Я не думаю ни о чем, потому что мне думать надо о себе, – сказала Загитова.

    Первая в сезоне встреча сильнейших россиянок может произойти на финале Гран-при в Ванкувере в начале декабря. Загитова и Туктамышева уже отобрались на турнир, Медведевой нужно победить на французском этапе, который пройдет на следующей неделе.

    Загитова вышла в финал Гран-при. Там – первая встреча с Медведевой?

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