Алина Загитова: «На тренировках всегда прыгала флип без ошибок, но сегодня, видимо, расслабилась после сделанного каскада»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве, где она заняла первое место.

«Мое выступление сегодня было не очень хорошим. Смогла собрать каскады, но последний прыжок – тройной флип – вышел непростительным. Все делалось на тренировках, нелепая ошибка, буду дальше работать.

На тренировках всегда прыгала флип без ошибок, но сегодня, видимо, расслабилась после сделанного каскада, поэтому вышла ошибка.

Отдыхать буду максимум один день. Наверное, на первой тренировке не будем катать программу. А так – один выходной в неделю, как обычно. Если будут два выходных, уже себя не соберу.

Два тейпа на правой ноге – это возрастное, нагрузки остаются такие же, но чуть-чуть болят суставы.

Меня мотивирует любовь к фигурному катанию, хотя бывает, что иногда я не очень хочу заниматься. Но меня поддерживают тренеры и родители», – сказала Загитова на пресс-конференции.