Максим Маринин: «Хотелось, чтобы путь, который проделала Медведева, завершился золотой медалью ОИ»

Олимпийский чемпион Максим Маринин поделился мнением о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Мне интересен второй том той книги, что сейчас пишет Медведева. Интересно, чем это все закончится, интересна Женя, как личность. Было множество мнений по поводу прокатов Жени и Алины Загитовой на Олимпиаде. При том, что мне безумно нравится Алина, прокат Жени был для меня совершенно особенным.

Самое сложное на таком уровне соревнований – иметь последний стартовый номер и откататься настолько достойно, чтобы прокат получился на грани совершенства. Поэтому и хотелось, чтобы путь, который проделала Медведева, завершился золотой медалью.

– Это было бы, наверное, слишком кинематографично. Как победа Александра Легкова в лыжных гонках в Сочи – в последней гонке последних для спортсмена Олимпийских игр.

– Ну, так всегда ведь хочется, чтобы всё было логично и справедливо, но так в спорте не бывает. Особенно на Олимпийских играх. Есть такое понятие, как инерция успеха. Когда человек набирает обороты и идет, идет, идет, идет. У Медведевой эта инерция была погашена. Сначала травмой, потом пропуском чемпионата страны.

Этим воспользовалась Алина, что делает ей честь как спортсменке. Но только сейчас становится интересно, как она сможет выступать и бороться в новом для себя статусе.

– Условно говоря, на что будет способна, оказавшись в шкуре человека, который не должен проиграть?

– Да. По первым соревнованиям Алина выглядит предпочтительнее, чем Женя. Мне больше нравятся ее программы, они более выигрышны. Но это не говорит ровным счетом ни о чем. Зная, что Женя – Скорпион по знаку зодиака, и имея партнершу-Скорпиона, я точно знаю, что она так просто не сдастся. Даже умирая на льду, будет выгрызать результат до последнего», – рассказал Маринин.

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