Этери Тутберидзе: «Сказала Загитовой: «Или ты сможешь вжиться в роль Кармен на льду, или запрещу тебе катать эту программу»

Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о новых программах спортсменки.

«Мы сделали для нее две новые программы с максимально возможной сложностью связок. Все, включая Федерацию фигурного катания России, просили нас упростить программы, но мы этого не сделали. Все хотели, чтобы программы Загитовой были легче, чтобы она сделала все прыжки. Очевидно, что это утомительно, связки все сложные, а скорость высокая. Но таким методом мы позволяем Алине развиваться.

Алина два года катала одну и ту же произвольную программу. Мы ничем не рисковали. А теперь решили дать ей двух абсолютно новых персонажей, чтобы она развивалась. Мы хотим показать ее с новых сторон.

Всегда очень много критики, когда ты берешь «Лебединое озеро», «Кармен» или «Призрака оперы» для программ. Даниил Глейхенгауз мечтал поставить Загитовой «Лебединое озеро» и «Кармен» для олимпийского сезона. Я согласилась на «Озеро», но сказала, что произвольную программу мы оставим старую.

В этом году у нас не было выхода. Единственное, что я сказала Загитовой, было: «Или ты сможешь вжиться в роль этого персонажа на льду, или я тебе запрещу катать эту программу». Когда мы поработали над программой около двух недель, я посмотрела на все эти движения и взгляды Алины в образе Кармен, и они мне понравились», – сказала Тутберидзе.

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