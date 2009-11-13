Александр Горшков: «Загитовой сейчас нелегко. Трудно нести бремя олимпийской славы»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков поделился ожиданиями от выступления Алины Загитовой на Rostelecom Cup.

— В женском катании все внимание будет приковано, естественно, к Алине Загитовой. Можно ли ее считать фаворитом?

— У нее был очень сложный сезон, бремя олимпийской славы нести трудно. Многие спортсмены после Олимпийских игр, посчитав, что уже всего достигли, завершают карьеру или делают паузу.

Алине сейчас нелегко, но этапы Гран-при — это начало сезона и до чемпионата мира еще много времени. Так что делать какие-либо выводы относительно ее формы, на мой взгляд, преждевременно, – рассказал Горшков.