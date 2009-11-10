Илья Авербух: «Непопадание Коляды и Алиева в финал Гран-при – это провал»

Хореограф Илья Авербух назвал провалом непопадание российских фигуристов Михаила Коляды и Дмитрия Алиева в финал Гран-при-2018.

«Очень жаль, что мы остались в финале Гран-при без Михаила Коляды, который мог оказать конкуренцию абсолютно всем, без Димы Алиева. Это провал, иначе не назвать.

Они могли занять более высокие места и должны были попадать в финал. Очень жаль – это серьезная потеря для мужского одиночного катания в России», – сказал Авербух.

Коляда на этапе Гран-при в Финляндии занял 4-е место, Алиев в Японии стал 5-м.

Воронов выйдет в финал Гран-при, если Коляда и Самарин не выиграют оставшиеся этапы