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    Илья Авербух: «Непопадание Коляды и Алиева в финал Гран-при – это провал»

    Теги Илья Авербух сборная России финал Гран-при мужское катание Михаил Коляда Дмитрий Алиев ТАСС Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух назвал провалом непопадание российских фигуристов Михаила Коляды и Дмитрия Алиева в финал Гран-при-2018. 

    «Очень жаль, что мы остались в финале Гран-при без Михаила Коляды, который мог оказать конкуренцию абсолютно всем, без Димы Алиева. Это провал, иначе не назвать.

    Они могли занять более высокие места и должны были попадать в финал. Очень жаль – это серьезная потеря для мужского одиночного катания в России», – сказал Авербух. 

    Коляда на этапе Гран-при в Финляндии занял 4-е место, Алиев в Японии стал 5-м. 

    Воронов выйдет в финал Гран-при, если Коляда и Самарин не выиграют оставшиеся этапы

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