Нина Мозер: «Люди, вы ненавидите Коляду только за то, что он выбрался наверх? У вас задача его уничтожить?»

Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о ситуации в российском мужском катании.

– Почему у нас так провисло мужское одиночное катание?

– Мне кажется, в какой-то момент произошел перекос: поверили в человека и продолжали тянуть его. А тот, кто действительно мог бы пытаться что-то делать – ему обломали крылья. Вот и получилась провальная ситуация.

Но у нас есть хорошие ребята, с харизмой. Тот же Дима Алиев на «челленджере» в Италии по оценкам был недалек от Шомы Уно, а в катании так и вовсе хорош. Просто еще стабильности нет. Главное, чтобы его психологически не сломали наши говоруны, а то же у нас появилось много оценщиков фигурного катания. Не нужно бездумно поддерживать – говорите реальные вещи. Это же все у спортсмена откладывается в голове.

Я помню, как на Олимпиаде после командного турнира я встретила Мишу Коляду – он и так небольшого роста, а тогда, казалось, и вовсе уменьшился в два раза. Мне было так его жалко. Он что, ехал туда проигрывать? Да, они с тренером Валентиной Чеботаревой ошиблись с тактикой в командных соревнованиях, но у них опыта не было. Мне пришлось вытаскивать их из ямы.

– Больше никто этим не занимался?

– Больше никто не смог это сделать. Тренер плакала целый день, а я вытирала ей слезы. К сожалению, у нас такое отношение к людям не только в спорте. Мне сегодня страшно смотреть телевизор. Негативные ситуации смакуются с таким удовольствием. На себя посмотрите, люди! Вы что ненавидите Коляду только за то, что он публичный человек и выбрался наверх? У вас задача его уничтожить? – рассказала Мозер.



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