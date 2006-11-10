Кихира прыгнула два тройных акселя в произвольной. Ей не хватило 3,78 балла до мирового рекорда Загитовой

Японская фигуристка чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе на этапе Гран-при NHK Trophy.

16-летняя фигуристка прыгнула самый сложный элемент в женском взрослом катании отдельно и в каскаде с тройным тулупом.

По итогам произвольной программы Кихира занимает первое место с суммой 154,72. До мирового рекорда олимпийской чемпионки японке не хватило 3,78 балла. По технике Кихира обошла россиянку, набрав 87,17 балла, рекордный показатель Загитовой – 83,54.