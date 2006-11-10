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    Кихира прыгнула два тройных акселя в произвольной. Ей не хватило 3,78 балла до мирового рекорда Загитовой

    Теги Гран-при рекорды NHK Trophy сборная Японии женское катание Алина Загитова Рика Кихира Фигурное катание

    Японская фигуристка Рика Кихира чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе на этапе Гран-при NHK Trophy.

    16-летняя фигуристка прыгнула самый сложный элемент в женском взрослом катании отдельно и в каскаде с тройным тулупом.

    По итогам произвольной программы Кихира занимает первое место с суммой 154,72. До мирового рекорда олимпийской чемпионки Алины Загитовой японке не хватило 3,78 балла. По технике Кихира обошла россиянку, набрав 87,17 балла, рекордный показатель Загитовой – 83,54.

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