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    Михаил Коляда: «Отрицательный результат – тоже результат»

    Теги сборная России Гран-при мужское катание Михаил Коляда этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

    Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свой результат на этапе Гран-при в Хельсинки (4-е место).

    Сегодня в произвольной программе россиянин дважды упал с четверных прыжков, в короткой он сделал «бабочку» и неудачно приземлился с одного из прыжков.

    «Ошибки на прыжках технические. Может быть, дыхание сбилось после падения на сальхове, может быть, паузу надо было подольше взять. Все остальное, кроме четверных, я сегодня сделал. Голова, руки, ноги работали нормально.

    Понимал, что не в той кондиции, чтобы все делать. Будем работать. А разочаровываться ни в чем не надо. Что было, то было, отрицательный результат – тоже результат», – сказал Коляда.

    Похоже, Коляда будет падать всегда. Дело в психологии

    Ханю выиграл Гран-при Финляндии, Коляда – 4-й, Лазукин – 6-й

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