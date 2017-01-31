Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о своей карьере и призналась, что была удивлена занятым местом на чемпионате России.

– Из-за травм-то вы тяжело идете по спортивной карьере, разве нет?

– Я бы не сказала. Стараюсь идти ровно, по чуть-чуть поднимая планку. А обстоятельства только закаляют. Ты понимаешь, как из них выкручиваться и что делать, чтобы такого больше не происходило.

– После удачных произвольных программ этого сезона вы радовались до слез, но в Остраве этого не было.

– Потому что я пыталась понять, что произошло. А потом, когда увидели с тренером оценки и итоговый результат, радость у нас была безумная.

– Ценность медали зависит от переживаний и боли, через которые ради нее пришлось пройти?

– От всего в совокупности. В целом – когда ты катаешься хорошо и понимаешь, что ты сделал максимум, и при этом занимаешь хорошее место, то оно для тебя ценно.

– На чемпионате России медаль вы не выиграли, но не тот ли это случай, когда даже четвертое место, позволившее отобраться на чемпионаты Европы и мира, после нелепых падений принесло радость?

– Нет, на самом деле четвертое место было вообще не в радость. Мы с тренерами немного расстроились и не поняли, почему нас так сдвинули. Понятное дело, тренировки, травма, но прокаты были неплохие. Ладно, что было, то было, – сказала Погорилая.