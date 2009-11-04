Алина Загитова: «Бывают дни, когда тренироваться вообще не хочется. В этот момент подключаются Тутберидзе и родители»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«Я знала, что этот сезон будет не очень легким, и нужно тренироваться и кататься еще больше. Я точно стала кататься и тренироваться более осознанно. Как опытный спортсмен, понимаю, что мне нужно. Но бывают дни, когда тренироваться мне вообще не хочется. В этот момент подключаются Этери Тутберидзе и родители.

– Отношение Этери Георгиевны к вам изменилось?

– Мы с ней видимся практически каждый день на протяжении последних четырех лет, и мы постоянно друг друга продолжаем узнавать. Можно сказать, что стали ближе.



– Какие-то темы, не касающиеся фигурного катания, обсуждаете?

– Постоянно!

– Какие именно?

– Секрет!

– На протяжении нескольких лет вы были в группе Этери Георгиевны «честолюбивым дублером». Сейчас пришли «честолюбивые дублеры», которые тянутся за вами. Вы с ними тренируетесь на одном льду, или вас с теми же Александрой Трусовой и Анной Щербаковой разводят?

– Нет, мы все катаемся на одном льду, нас где-то 8-10 человек. И в этом плане как-то кататься даже легче, вместе с ними чувствуешь себя моложе.

– Когда вы видите четверные прыжки Трусовой и Щербаковой, не появляется желания их выучить?

– Появляется. Но потом, когда я прихожу домой и падаю плашмя, понимаю, что пока не нужно», – сказала Загитова.

Загитова победила на Гран-при, но к технике есть вопросы