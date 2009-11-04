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    Алина Загитова: «Бывают дни, когда тренироваться вообще не хочется. В этот момент подключаются Тутберидзе и родители»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

    «Я знала, что этот сезон будет не очень легким, и нужно тренироваться и кататься еще больше. Я точно стала кататься и тренироваться более осознанно. Как опытный спортсмен, понимаю, что мне нужно. Но бывают дни, когда тренироваться мне вообще не хочется. В этот момент подключаются Этери Тутберидзе и родители.

    – Отношение Этери Георгиевны к вам изменилось?

    – Мы с ней видимся практически каждый день на протяжении последних четырех лет, и мы постоянно друг друга продолжаем узнавать. Можно сказать, что стали ближе.

    – Какие-то темы, не касающиеся фигурного катания, обсуждаете?

    – Постоянно!

    – Какие именно?

    – Секрет!

    – На протяжении нескольких лет вы были в группе Этери Георгиевны «честолюбивым дублером». Сейчас пришли «честолюбивые дублеры», которые тянутся за вами. Вы с ними тренируетесь на одном льду, или вас с теми же Александрой Трусовой и Анной Щербаковой разводят?

    – Нет, мы все катаемся на одном льду, нас где-то 8-10 человек. И в этом плане как-то кататься даже легче, вместе с ними чувствуешь себя моложе.

    – Когда вы видите четверные прыжки Трусовой и Щербаковой, не появляется желания их выучить?

    – Появляется. Но потом, когда я прихожу домой и падаю плашмя, понимаю, что пока не нужно», – сказала Загитова.

    Загитова победила на Гран-при, но к технике есть вопросы

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