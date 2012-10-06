Тарасова и Морозов победили на Finlandia Trophy, хотя проиграли произвольную программу

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на турнире Finlandia Trophy в Эспоо, их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 3-и.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 198,98
2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 193,93
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 188,54
4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 176,09
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 175,05
6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 162,78
7. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 162,03
Произвольная программа
1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 127,41
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 125,71
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 120,73
4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 113,83
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 111,58
6. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 109,50
7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 100,56
Положение после короткой программы
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,27
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 67,81
3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 66,52
4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,47
5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,26
6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 62,22
7. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 52,53