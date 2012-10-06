Тарасова и Морозов победили на Finlandia Trophy, хотя проиграли произвольную программу

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на турнире Finlandia Trophy в Эспоо, их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 3-и.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 198,98

2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 193,93

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 188,54

4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 176,09

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 175,05

6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 162,78

7. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 162,03

Произвольная программа



1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 127,41

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 125,71

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 120,73

4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 113,83

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 111,58

6. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 109,50

7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 100,56

Положение после короткой программы



1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,27

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 67,81

3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 66,52

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,47

5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,26

6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 62,22

7. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 52,53