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    Тарасова и Морозов победили на Finlandia Trophy, хотя проиграли произвольную программу

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    Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на турнире Finlandia Trophy в Эспоо, их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 3-и. 

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Пары

    Итоговое положение

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 198,98
    2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 193,93
    3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 188,54
    4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 176,09
    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 175,05
    6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 162,78
    7. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 162,03

    Произвольная программа

    1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 127,41
    2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 125,71
    3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 120,73
    4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 113,83
    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 111,58
    6. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 109,50
    7. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 100,56

    Положение после короткой программы

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,27
    2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 67,81
    3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 66,52
    4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,47
    5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,26
    6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 62,22
    7. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 52,53

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