Спиридонов о показательном Туктамышевой: «Она молодец. Если есть, что показать, почему бы не показывать?»

Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов прокомментировал показательный номер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, в ходе которого она разделась до нижнего белья.
– Если есть, что показать, то почему бы не показывать? Она молодец.
– Как думаете, это выступление вызовет негативную реакцию сообщества фигурного катания?
– Не знаю. Но я давно уже понял, что всем людям не угодишь, чтобы бы ты ни делал. Кому-то нравится одно, кому-то – другое.
Мне понравилось, как Елизавета каталась. Не как эстету фигурного катания, а как мужчине, – сказал Спиридонов.
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