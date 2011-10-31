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    Спиридонов о показательном Туктамышевой: «Она молодец. Если есть, что показать, почему бы не показывать?»

    Теги сборная России Зенит-Казань Елизавета Туктамышева женское катание Алексей Спиридонов Фигурное катание

    Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов прокомментировал показательный номер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, в ходе которого она разделась до нижнего белья.

    – Если есть, что показать, то почему бы не показывать? Она молодец.

    Как думаете, это выступление вызовет негативную реакцию сообщества фигурного катания?

    – Не знаю. Но я давно уже понял, что всем людям не угодишь, чтобы бы ты ни делал. Кому-то нравится одно, кому-то – другое.

    Мне понравилось, как Елизавета каталась. Не как эстету фигурного катания, а как мужчине, – сказал Спиридонов.

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