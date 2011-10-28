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    Татьяна Тарасова о третьем месте Медведевой: «С возвращением, необыкновенная спортсменка! Хочется плакать!»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Гран-при Skate Canada женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от проката Евгении Медведевой в произвольной программе на Skate Canada. 

    В итоге Медведева заняла третье место на этапе, поднявшись с седьмой позиции после короткой программы.

    «Ой, молодец! С возвращением! Она необыкновенная спортсменка! Хочется плакать! Каким кошмарным был вчерашний день – никто не спал и не ел. Теряли уверенность. И сегодня она откатала то, что умеет. Были ошибки, но это не важно – важно, что она в строю и будет бороться.

    Она этот проклятый лутц хочет прыгать с наружного ребра, и она будет его прыгать. Она учила его в детстве – и она его не выучила. И вот теперь ей это нужно обязательно сделать.

    Я очень хочу, чтобы у выдающихся фигуристов получалось. Она сделала такой грандиозный шаг – серьезный, тяжелый, обидный для всех. Но она знала, для чего это делает», – рассказала Тарасова в эфире Первого канала.

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