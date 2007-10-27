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    Евгения Медведева: «Хотелось устроить людям праздник, показать чистое и уверенное катание»

    Теги сборная России Гран-при Skate Canada женское катание Евгения Медведева Матч ТВ Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada. 

    «Волнения не было. Была только радость от того, что я вообще нахожусь здесь. Только когда я приземлилась на передний ход и полетела лицом вниз, тогда уже стало понятно, что что-то пошло не так.

    Сегодня буду делать анализ того, что произошло, так сложно сказать.

    Хотелось устроить людям праздник, потому что люди приходят сюда, чтобы посмотреть, как мы катаемся, а не на то, как спортсмены волнуются, переживают, боятся.

    Хотелось показать чистое, уверенное катание. Уверенное — получилось, чистое — ну как-то вот… не получилось», – сказала Медведева в эфире «Матч ТВ». 

    У Медведевой – худший прокат в жизни. Что же случилось?

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