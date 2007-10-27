Татьяна Тарасова: «Медведевой можно было бы не выступать до чемпионата России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что двукратной чемпионке мира следовало пропустить турниры до чемпионата России.

Сегодня Медведева на этапе Гран-при Skate Canada заняла 7-е место в короткой программе, показав худший результат в карьере.

«Я сейчас не говорю про Женину программу: нравится – не нравится. В короткой программе надо делать элементы.

На мой взгляд, после такого тяжелого сезона и когда ты хочешь делать что-то новое, можно было бы не выходить на соревнования до чемпионата России», – сказала Тарасова во время трансляции на Первом канале.

Чемпионат России, который будет отборочным на чемпионаты Европы и мира, пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

У Медведевой – худший прокат в жизни. Что же случилось?