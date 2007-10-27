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    Татьяна Тарасова: «Медведевой можно было бы не выступать до чемпионата России»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Гран-при чемпионат России Skate Canada женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой следовало пропустить турниры до чемпионата России.

    Сегодня Медведева на этапе Гран-при Skate Canada заняла 7-е место в короткой программе, показав худший результат в карьере.

     «Я сейчас не говорю про Женину программу: нравится – не нравится. В короткой программе надо делать элементы.

    На мой взгляд, после такого тяжелого сезона и когда ты хочешь делать что-то новое, можно было бы не выходить на соревнования до чемпионата России», – сказала Тарасова во время трансляции на Первом канале.

    Чемпионат России, который будет отборочным на чемпионаты Европы и мира, пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

    У Медведевой – худший прокат в жизни. Что же случилось?

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