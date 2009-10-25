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    Евгения Медведева: «Сразу после объявления оценок на Олимпиаде поняла, что не брошу фигурное катание еще четыре года»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что решение продолжить карьеру до Пекина-2022 приняла сразу после объявления оценок произвольной программы в Пхенчхане-2018.

    На Играх в Корее Медведева завоевала серебро, уступив лишь соотечественнице Алине Загитовой.

    «Сразу же после того как объявили оценки, я поняла, что я не брошу фигурное катание ближайшие четыре года.

    Все-таки хотелось бы стать лучше, так как ради этого я и меняю свою жизнь.

    Маленькими шажочками, но двигаюсь вверх. Наверное, это самое главное качество, которому я научилась в Канаде.

    Хочу абсолютно новым организмом показать максимум того, что я могу сделать на данный момент», – сказала Медведева в интервью японскому Asahi TV.

    Также спортсменка рассказала о том, как решилась изменить имидж и отстричь челку.

    «Не знали, что делать, знакомых здесь было еще мало, ездить куда – не знали. Поэтому я просто сидела в комнате и сказала: «Мам, я хочу челку». Встали, оделись, поехали и отрезали челку», – подытожила россиянка.

    Медведева vs Загитова: когда они встретятся в новом сезоне? И чьи программы сильнее?

    Опрос

    У кого будет больше побед в сезоне?

    5688 голосов 20
    • у Медведевой
      17%
    • у Загитовой
      83%

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