Евгения Медведева: «Сразу после объявления оценок на Олимпиаде поняла, что не брошу фигурное катание еще четыре года»

Двукратная чемпионка мира сообщила, что решение продолжить карьеру до Пекина-2022 приняла сразу после объявления оценок произвольной программы в Пхенчхане-2018.

На Играх в Корее Медведева завоевала серебро, уступив лишь соотечественнице Алине Загитовой.

«Сразу же после того как объявили оценки, я поняла, что я не брошу фигурное катание ближайшие четыре года.

Все-таки хотелось бы стать лучше, так как ради этого я и меняю свою жизнь.

Маленькими шажочками, но двигаюсь вверх. Наверное, это самое главное качество, которому я научилась в Канаде.

Хочу абсолютно новым организмом показать максимум того, что я могу сделать на данный момент», – сказала Медведева в интервью японскому Asahi TV.

Также спортсменка рассказала о том, как решилась изменить имидж и отстричь челку.

«Не знали, что делать, знакомых здесь было еще мало, ездить куда – не знали. Поэтому я просто сидела в комнате и сказала: «Мам, я хочу челку». Встали, оделись, поехали и отрезали челку», – подытожила россиянка.

Медведева vs Загитова: когда они встретятся в новом сезоне? И чьи программы сильнее?