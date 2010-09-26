Евгения Медведева: «Первое время в Канаде было сложно общаться на английском, но сейчас я чувствую себя свободно»

Двукратная чемпионка мира рассказала, с каким трудностями столкнулась, переехав в Канаду для работы с тренером .

«В Канаде все по-другому. Во-первых, было сложно из-за смены языка. В первые недели, когда тренеры говорили мне о моих ошибках или просто общались со мной, я отвечала им: «Помедленнее, пожалуйста». Было сложно, я чувствовала, что уровень сахара в крови падает, потому что я слишком много думаю.

Но сейчас я чувствую себя свободно. Я не заставляю себя понимать каждое слово, теперь это происходит само.

Иногда я по-настоящему скучаю по России. Скучаю по русской еде, но тут в Канаде у нас есть русские магазины, где можно купить и еду, и другие русские вещи.

У меня есть в России друзья, я очень по ним скучаю, тоскую по моей бабушке, по собаке – они все еще там. Надеюсь, что увижусь со всеми, когда вернусь в Москву для работы или выступлений», – сказала Медведева в интервью Golden Skate.

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