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    Елена Чайковская: «Медведева должна была принести розу Тутберидзе, сказать спасибо и только тогда уехать»

    Теги Елена Чайковская сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская поделилась мнением о переходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

    «Каждый переход такого выдающегося спортсмена от одного тренера к другому – это плохо. Всегда наступает момент, когда ты начинаешь спускаться с горы. Вот тут ты меняешь тренера, потому что не видишь ошибок в себе, потому что считаешь, что ты гениален. И не желаешь обернуться и посмотреть, как же жить дальше. В этот момент всегда виноват тренер.

    Мне не нравится эта история. Был замечательный альянс, замечательное понимание друг друга. И сейчас входить в другую команду, в другую воду… Жене будет там тяжело.

    – Вы видели ее прокат?

    – Да. Не могу сказать, что она привезла нечто выдающееся ни по программам, ни по элементам. Хотя сейчас еще не время для самого лучшего своего проката. Мне просто очень жаль, что их союз с Тутберидзе развалился, и как-то не очень красиво. Девочка в любом случае должна была принести одну розу, сказать спасибо и тогда уехать, мне кажется.

    – Не слишком ли тренер категорична в оценках своей бывшей ученицы Медведевой, которую включили в основной состав сборной?

    – А почему ее не включать? Она сильная спортсменка. Сейчас не время расставлять, кто первый, кто второй. Я всегда против перехода от одного выдающегося тренера к другому. Но так получилось. В этом случае не надо туда лезть. Вы не поможете ничем. Я никогда не полезу. Расставание уже произошло. Кстати, никто ничего не обсуждал, просто взяли и уехали», – рассказала Чайковская.

    Медведева упала и проиграла. Раньше ее побеждали только наши

    Медведева и Тутберидзе – это война. Они не жалеют друг друга

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