Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила музыку для программ сезона-2018/19.
Новая короткая программа поставлена под песню Orange Colored Sky в исполнении американской певицы Натали Коул.
Произвольную программу россиянка будет исполнять под композиции Mumuki и Libertango (исполнитель – американский виолончелист китайского происхождения Йо Йо Ма).
Хореографом обеих программ стал Дэвид Уилсон.
После сезона-2017/18 Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и переехать в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.
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