Медведева объявила музыку для программ сезона-2018/19

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию объявила музыку для программ сезона-2018/19.

Новая короткая программа поставлена под песню Orange Colored Sky в исполнении американской певицы Натали Коул.

Произвольную программу россиянка будет исполнять под композиции Mumuki и Libertango (исполнитель – американский виолончелист китайского происхождения Йо Йо Ма).

Хореографом обеих программ стал .

После сезона-2017/18 Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и переехать в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«Почти все мои лучшие друзья не говорят по-русски». Медведева уже тренируется у Орсера