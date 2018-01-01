Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Медведева объявила музыку для программ сезона-2018/19

    Теги сборная России женское катание Дэвид Уилсон Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила музыку для программ сезона-2018/19.

    Новая короткая программа поставлена под песню Orange Colored Sky в исполнении американской певицы Натали Коул.

    Произвольную программу россиянка будет исполнять под композиции Mumuki и Libertango (исполнитель – американский виолончелист китайского происхождения Йо Йо Ма).

    Хореографом обеих программ стал Дэвид Уилсон.

    После сезона-2017/18 Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и переехать в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.

    «Почти все мои лучшие друзья не говорят по-русски». Медведева уже тренируется у Орсера

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться