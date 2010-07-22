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    Евгения Медведева: «Орсер открыл для меня абсолютно новый мир»

    Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об ожидании нового сезона.

    После Олимпиады-2018 российская фигуристка приняла решение перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру и переехать тренироваться в Торонто.

    «Наступающий сезон для меня будет полон перемен.

    Я не хочу стоять на одном месте. Хочу максимально дополнить, преобразить свой образ.

    Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир», – отметила Медведева в интервью во время шоу Dreams on Ice.

    «Почти все мои лучшие друзья не говорят по-русски». Медведева уже тренируется у Орсера

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