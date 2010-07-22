Евгения Медведева: «Орсер открыл для меня абсолютно новый мир»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об ожидании нового сезона.
После Олимпиады-2018 российская фигуристка приняла решение перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру и переехать тренироваться в Торонто.
«Наступающий сезон для меня будет полон перемен.
Я не хочу стоять на одном месте. Хочу максимально дополнить, преобразить свой образ.
Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир», – отметила Медведева в интервью во время шоу Dreams on Ice.
«Почти все мои лучшие друзья не говорят по-русски». Медведева уже тренируется у Орсера