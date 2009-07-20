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    Тимур Бекмамбетов снимет фильм по проекту Дениса Тена

    Теги сборная Казахстана Денис Тен мужское катание Фигурное катание

    Режиссер Тимур Бекмамбетов намерен реализовать проект, который задумывал казахстанский фигурист Денис Тен, погибший накануне от ножевых ранений. 

    Весной 2018 года Тен принял участие в конкурсе Screenlife Contest. Победитель конкурса в будущем получит возможность снять фильм при поддержке Bazelevs Production, компании, основанной Бекмамбетовым. Идея казахстанского фигуриста прошла в полуфинал, и 13 июля он презентовал фильм руководству компании. 

    «Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности.

    Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», – сказал Бекмамбетов.

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