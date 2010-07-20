Задержан второй подозреваемый в убийстве Тена. Он сознался, что ударил спортсмена ножом

Сегодня в Казахстане был задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена.

Это Арман Кудайбергенов 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области. Кудайбергенов признался, что именно он ударил спортсмена ножом.

«Последний задержанный признался, что он нанес Тену два ножевых ранения», – приводит слова начальника департамента внутренних дел Алма-Аты Серика Кудебаева «Р-Спорт».

Еще один участник – Нуралы Киясов, 1994 года рождения был задержан 19 июля и водворен в изолятор временного содержания. Киясов также признал свою вину.