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    Подозреваемые в убийстве Тена попали на видеозапись

    Теги происшествия НТВ видео сборная Казахстана Денис Тен мужское катание Фигурное катание

    Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена попали на видео, сообщает телеканал НТВ.

    Сегодня бронзовый призер Сочи-2014 скончался в больнице Алма-Аты. На Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось.

    Твиттер телеканала НТВ опубликовал видео с подозреваемыми в убийстве фигуриста.

    Ранее департамент внутренних дел Алма-Аты обратился к гражданам с просьбой предоставить информацию о нападении на фигуриста.

    «ДВД Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить об этом. Анонимность и вознаграждение гарантируются», – цитирует «Р-Спорт» пресс-службу организации.

    Фигуриста Дениса Тена убили. Из-за автомобильных зеркал

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