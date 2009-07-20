Подозреваемые в убийстве Тена попали на видеозапись

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста попали на видео, сообщает телеканал НТВ.

Сегодня бронзовый призер Сочи-2014 скончался в больнице Алма-Аты. На Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось.

Твиттер телеканала опубликовал видео с подозреваемыми в убийстве фигуриста.

Ранее департамент внутренних дел Алма-Аты обратился к гражданам с просьбой предоставить информацию о нападении на фигуриста.

«ДВД Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить об этом. Анонимность и вознаграждение гарантируются», – цитирует «Р-Спорт» пресс-службу организации.

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