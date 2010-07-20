Прощание с Денисом Теном пройдет 21 июля в Алматы

Прощание с казахстанским фигуристом Денисом Теном состоится 21 июля в Алматы.

«Гражданская панихида по Денису Тену пройдет 21 июля с 10:00 утра (07:00 мск) во Дворце спорта имени Балуана Шолака», – сообщили в администрации города.

Накануне на бронзового призера Сочи-2014 Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. К этом моменту он потерял около трех литров крови.

Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. Его состояние изначально оценивалось как крайне тяжелое.

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