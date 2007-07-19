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    Юлия Липницкая: «Думала, что Тен станет министром или президентом Казахстана. Он был масштабным, не таким, как все»

    Теги сборная России сборная Казахстана Денис Тен мужское катание женское катание Юлия Липницкая Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая прокомментировала новость о смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена.

    «Всегда думала, что у него большое будущее. Что он будет как минимум министром в Казахстане или вообще президентом.

    Он такой масштабный, знаете, не такой, как все. И очень воспитанный и тактичный. И талантливый во всем», – рассказала Липницкая

    «Денис… Звал к себе на шоу в Казахстан. Я обещала, что в следующем году обязательно приеду. Все надо делать вовремя, чтобы не жалеть потом.

    Плачу. Такого светлого человека потеряли», – написала фигуристка в сторис в инстаграме.

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