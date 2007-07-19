Юлия Липницкая: «Думала, что Тен станет министром или президентом Казахстана. Он был масштабным, не таким, как все»

Олимпийская чемпионка прокомментировала новость о смерти казахстанского фигуриста .

«Всегда думала, что у него большое будущее. Что он будет как минимум министром в Казахстане или вообще президентом.

Он такой масштабный, знаете, не такой, как все. И очень воспитанный и тактичный. И талантливый во всем», – рассказала Липницкая

«Денис… Звал к себе на шоу в Казахстан. Я обещала, что в следующем году обязательно приеду. Все надо делать вовремя, чтобы не жалеть потом.

Плачу. Такого светлого человека потеряли», – написала фигуристка в сторис в инстаграме.

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