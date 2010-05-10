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    Брайан Орсер: «Все тренеры мира хотели бы понять, как Тутберидзе удается поставлять фигуристок уровня Медведевой»

    Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Канадский тренер Брайан Орсер поделился мнением о работе российского специалиста Этери Тутберидзе. 

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, 11 лет сотрудничавшая с Тутберидзе, теперь будет работать с Орсером в Канаде. 

    «Женя с очень большим уважением говорила о своем бывшем тренерском штабе и сразу дала понять, что не намерена давать какие-то отрицательные оценки прошлой работе. Это логично, как мне кажется.

    Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?

    Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня.

    Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?» – сказал Орсер. 

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