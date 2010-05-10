Брайан Орсер: «Все тренеры мира хотели бы понять, как Тутберидзе удается поставлять фигуристок уровня Медведевой»

Канадский тренер поделился мнением о работе российского специалиста Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира , 11 лет сотрудничавшая с Тутберидзе, теперь будет работать с Орсером в Канаде.

«Женя с очень большим уважением говорила о своем бывшем тренерском штабе и сразу дала понять, что не намерена давать какие-то отрицательные оценки прошлой работе. Это логично, как мне кажется.

Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?

Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня.

Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?» – сказал Орсер.

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