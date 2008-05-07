Хореограф группы Тутберидзе: «Нет вины Этери, что Загитовой на Играх поставили высокие компоненты. А Медведева затаила обиду»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал переход Евгении Медведевой к Брайану Орсеру.

«Может быть, у Жени есть определенная обида. Как говорится в поговорке: из грязи – в князи. Объясню. У нас девочки постарше, которые выходят выступать после юниорок, они никогда не зарабатывают таких огромных компонентов. А Алина выстрелила сразу – резко и сильно.

Тут же нет вины Этери Георгиевны, что Загитовой поставили такие компоненты. В этой ситуации должны были судьи более правильно оценивать выступление, то есть оценивать в том ключе, в котором они судили остальных. Но получилось, как получилось, и Женя восприняла это на счет Этери Георгиевны и затаила на нее обиду. Я так это вижу.

Хотя считаю, что Этери в этой ситуации не могла ничего сделать, потому что Алина поперла, как паровоз, и ее было не остановить. И судейская бригада сработала вот так… Ну что поделать? Да, весь мир говорит, что золото Олимпиады должно было достаться Жене, но оно досталось Алине. И никуда от этого не деться», – рассказал Железняков.

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