Кирилл Алешин: «Победа на юниорском чемпионате мира даст нам мотивацию для работы на более высоком уровне»

Российский фигурист , выступающий в танцевальном дуэте с Анастасией Скопцовой, прокомментировал выступление их пары на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии (1-е место).

«Выступление оцениваю на 9 баллов из 10. В некоторых моментах я мог бы сделать работу лучше, но абсолютно уверен, что Настя сделала все, что в ее силах. Конечно, мы очень рады победе, она даст нам мотивацию для работы на более высоком уровне.

На прошлом чемпионате мира у нас были небольшие ошибки, в этом сезоне мы постарались исправить все, что не получилось в прошлом году», – сказал Алешин.