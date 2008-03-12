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    Кирилл Алешин: «Победа на юниорском чемпионате мира даст нам мотивацию для работы на более высоком уровне»

    Теги сборная России танцы на льду чемпионат мира среди юниоров Анастасия Скопцова Кирилл Алешин

    Российский фигурист Кирилл Алешин, выступающий в танцевальном дуэте с Анастасией Скопцовой, прокомментировал выступление их пары на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии (1-е место). 

    «Выступление оцениваю на 9 баллов из 10. В некоторых моментах я мог бы сделать работу лучше, но абсолютно уверен, что Настя сделала все, что в ее силах. Конечно, мы очень рады победе, она даст нам мотивацию для работы на более высоком уровне.

    На прошлом чемпионате мира у нас были небольшие ошибки, в этом сезоне мы постарались исправить все, что не получилось в прошлом году», – сказал Алешин. 

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