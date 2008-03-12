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    Чемпионат мира среди юниоров. Скопцова и Алешин выиграли короткий танец, Ушакова и Некрасов – 3-и

    Теги сборная России результаты танцы на льду сборная Канады Арина Ушакова чемпионат мира среди юниоров сборная США сборная Украины Дарья Попова Хлоя Льюис Кристина Каррейра Энтони Пономаренко Софья Шевченко Игорь Еременко Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Владимир Беликов Марджори Лажо Захари Лага Наташа Лагуж Корентин Райе Кэролин Грин Гордон Грин

    Сегодня в Софии стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткого танца в соревнованиях танцевальных дуэтов лидируют россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. 

    Чемпионат мира среди юниоров

    София, Болгария

    Танцы на льду

    Короткий танец

    1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 66,44
    2. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 62,39
    3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 61,29
    4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 60,95
    5. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 60,86
    6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 60,85
    7. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 59,26
    8. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 58,07
    9. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 55,56
    10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 55,02

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