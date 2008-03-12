Чемпионат мира среди юниоров. Скопцова и Алешин выиграли короткий танец, Ушакова и Некрасов – 3-и

Сегодня в Софии стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткого танца в соревнованиях танцевальных дуэтов лидируют россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Чемпионат мира среди юниоров
София, Болгария
Танцы на льду
Короткий танец
1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 66,44
2. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 62,39
3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 61,29
4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 60,95
5. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 60,86
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 60,85
7. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 59,26
8. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 58,07
9. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 55,56
10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 55,02