Чемпионат мира среди юниоров. Скопцова и Алешин выиграли короткий танец, Ушакова и Некрасов – 3-и

Сегодня в Софии стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткого танца в соревнованиях танцевальных дуэтов лидируют россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Чемпионат мира среди юниоров

София, Болгария

Танцы на льду

Короткий танец

1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 66,44

2. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 62,39

3. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 61,29

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 60,95

5. Кэролин Грин – Гордон Грин (США) – 60,86

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 60,85

7. Наташа Лагуж – Корентин Райе (Франция) – 59,26

8. Хлоя Льюис – Логан Бай (США) – 58,07

9. Дарья Попова – Владимир Беликов (Украина) – 55,56

10. Риа Швендингер – Валентин Вундерлих (Германия) – 55,02