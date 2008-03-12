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    Евгения Медведева: «У меня нет цели следить за фигурой, потому что все сжигается на тренировках»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о спортивной диете и предпочтениях в одежде.

    – На самом деле у меня обычный спортивный режим. Все должно быть в меру. Вредного или сладкого мне в целом не хочется, я живу по другой системе. Но если что-то и позволю, то на тренировках все сжигается без остатка, поэтому цели следить за фигурой просто нет.

    На Олимпиаде ты сама делала себе макияж и укладку или доверилась профессионалам?

    –  Все делала сама – и макияж, и прическу. Мне кажется, я лучше понимаю, какой хочу видеть себя во время выступления.

    Для меня самое главное – подчеркнуть глаза. Кроме этого, я уделяю особое внимание уходу за волосами, ведь на выступлении они должны выглядеть ухоженно и красиво.

    А в чем тебя чаще всего можно увидеть в повседневной жизни?

    – Между юбкой и джинсами, я однозначно выберу второе. Это удобно, но в первую очередь красиво. Я не бегу за новинками сезона, мне нравится составлять свой образ самостоятельно.

    Что ты никогда не наденешь?

    – Обтягивающие лосины без юбки или длинной туники. Это просто отсутствие вкуса, – сказала Медведева.

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