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    Ханю пропустит три месяца тренировок из-за травмы

    Теги травмы сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю

    Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю будет вынужден пропустить три месяца тренировок из-за травмы.

    После углубленного медицинского обследования японскому фигуристу был поставлен диагноз «повреждение латеральной связки правой лодыжки и сухожилий малоберцовой мышцы».

    Из-за травмы Ханю в течение двух недель должен соблюдать покой, общий срок реабилитации составит около трех месяцев.

    Вчера стало известно, что японец пропустит чемпионат мира, который стартует в Милане 19 марта. Причиной отказа от соревнований стала травма ноги, полученная спортсменом в ноябре прошлого года.

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