Ханю пропустит три месяца тренировок из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю будет вынужден пропустить три месяца тренировок из-за травмы.

После углубленного медицинского обследования японскому фигуристу был поставлен диагноз «повреждение латеральной связки правой лодыжки и сухожилий малоберцовой мышцы».

Из-за травмы Ханю в течение двух недель должен соблюдать покой, общий срок реабилитации составит около трех месяцев.

Вчера стало известно, что японец пропустит чемпионат мира, который стартует в Милане 19 марта. Причиной отказа от соревнований стала травма ноги, полученная спортсменом в ноябре прошлого года.