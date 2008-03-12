Юдзуру Ханю: «Если врачи позволят, выступлю на чемпионате мира в Милане»

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сообщил, что намерен выступить на чемпионате мира, который стартует 19 марта в Милане.

«Если врачи позволят, я приму участие в чемпионате мира. Я хочу выступить там», – сказал Ханю.

В ноябре прошлого года на японском этапе Гран-при NHK Trophy Ханю травмировал лодыжку, из-за чего пропустил часть сезона и вернулся на лед только на Олимпиаде в Пхенчхане. На Играх японец выступал на обезболивающих, так как процесс восстановления после травмы не был до конца завершен.

Сообщается, что после возвращения в Японию фигурист прошел тщательное обследование. Окончательное решение о том, выступит ли Ханю на чемпионате мира, будет объявлено позднее.