Этери Тутберидзе: «Чтобы Медведева и Ханю поставили показательный номер, Юдзуру придется приехать в Россию»

Тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе оценила возможность создания совместного показательного номера россиянки с японцем Юдзуру Ханю.

«Показательная программа ставится дома — так же, как короткая и произвольная. Как вы себе это представляете, как мы его будем ставить? Тогда он должен приехать к нам. Женю я в Японию отпустить не могу, потому что мы проводим большую работу в России.

Мы не можем этим распоряжаться, потому что показательные выступления в схему Ханю ставим не мы. И как вы это представляете, когда люди находятся в разных странах? Это не к нам вопрос!» — рассказала Тутберидзе.