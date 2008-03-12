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    Этери Тутберидзе: «Чтобы Медведева и Ханю поставили показательный номер, Юдзуру придется приехать в Россию»

    Теги сборная России сборная Японии мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Юдзуру Ханю Евгения Медведева

    Тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе оценила возможность создания совместного показательного номера россиянки с японцем Юдзуру Ханю.

    «Показательная программа ставится дома — так же, как короткая и произвольная. Как вы себе это представляете, как мы его будем ставить? Тогда он должен приехать к нам. Женю я в Японию отпустить не могу, потому что мы проводим большую работу в России.

    Мы не можем этим распоряжаться, потому что показательные выступления в схему Ханю ставим не мы. И как вы это представляете, когда люди находятся в разных странах? Это не к нам вопрос!» — рассказала Тутберидзе.

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