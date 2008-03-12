Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Дмитрий Соловьев: «Хочу еще выступать, но пока делаю перерыв»

    Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев

    Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, сообщил, что пока не планирует завершать карьеру.

    «В ближайшее время я намерен отвлечься от фигурного катания и заняться накопившимися делами. Что будет потом, загадывать не буду, потому что мы только начали отходить от сложного февраля. Я, как и Катя, устал и физически, и эмоционально, и ментально, но чувствую, что в дальнейшем у меня еще есть силы и возможности показать себя.

    Мне еще есть, что доказывать в профессиональном спорте, я в этом уверен. Я понимаю, что мне будет не хватать адреналина то время, пока я не буду в спорте. Я хочу еще выступать, но пока делаю перерыв», – рассказал Соловьев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться