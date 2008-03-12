Дмитрий Соловьев: «Хочу еще выступать, но пока делаю перерыв»

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, сообщил, что пока не планирует завершать карьеру.

«В ближайшее время я намерен отвлечься от фигурного катания и заняться накопившимися делами. Что будет потом, загадывать не буду, потому что мы только начали отходить от сложного февраля. Я, как и Катя, устал и физически, и эмоционально, и ментально, но чувствую, что в дальнейшем у меня еще есть силы и возможности показать себя.

Мне еще есть, что доказывать в профессиональном спорте, я в этом уверен. Я понимаю, что мне будет не хватать адреналина то время, пока я не буду в спорте. Я хочу еще выступать, но пока делаю перерыв», – рассказал Соловьев.