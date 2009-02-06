Иван Букин: «Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому в шоке от недопуска до Игр-2018»

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с , рассказал о том, почему решил подать апелляцию в выездную комиссию CAS на решение Международного олимпийского комитета ( ) не приглашать его в Пхенчан-2018.

«Не знаю, какое будет окончательное решение. Последние новости немного ввели в заблуждение. Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке.

Надеюсь на положительное решение со стороны . По крайней мере, хочу, чтобы комитет назвал причины, по которым я был отстранен от турнира», – сказал Букин.

Шипулин, Устюгов, Ан и еще 29 российских спортсменов подали апелляции в выездную панель CAS