Медведева, Тарасова, Плющенко, Ягудин и еще 21 фигурист направили письмо Баху в поддержку Букина

Олимпийская чемпионка собрала подписи 22 олимпийских чемпионов по фигурному катанию под открытым письмом в поддержку Ивана Букина, которое будет направлено в Международный олимпийский комитет ( ).

МОК не пригласил Букина, выступающего в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, в Пхенчхан-2018.

Документ подписали Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, , Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, Марина Анисина, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Олег Васильев, Елена Валова, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, , Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Александр Зайцев, , украинец Виктор Петренко, американец Скотт Гамильтон, француз .

Кроме того, подписи под письмом поставили знаменитые тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина, а также двукратная чемпионка мира .

«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста , употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имели никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и, тем не менее, он не был приглашен на Олимпийские зимние игры 2018 года.

Мы верим, что такой поступок позволит вернуть стремительно убывающее доверие к МОК как к независимой и справедливой международной организации, а также позволит молодым спортсменам вновь поверить в мечту и перестать бояться того, что однажды с ними может произойти то же самое», – говорится в письме.