Медведева, Тарасова, Плющенко, Ягудин и еще 21 фигурист направили письмо Баху в поддержку Букина

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова собрала подписи 22 олимпийских чемпионов по фигурному катанию под открытым письмом в поддержку Ивана Букина, которое будет направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).
МОК не пригласил Букина, выступающего в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, в Пхенчхан-2018.
Документ подписали Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, Марина Анисина, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Олег Васильев, Елена Валова, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Александр Зайцев, Евгений Платов, украинец Виктор Петренко, американец Скотт Гамильтон, француз Гвендаль Пейзера.
Кроме того, подписи под письмом поставили знаменитые тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имели никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и, тем не менее, он не был приглашен на Олимпийские зимние игры 2018 года.
Мы верим, что такой поступок позволит вернуть стремительно убывающее доверие к МОК как к независимой и справедливой международной организации, а также позволит молодым спортсменам вновь поверить в мечту и перестать бояться того, что однажды с ними может произойти то же самое», – говорится в письме.
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