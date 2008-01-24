«Не могу согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры-2018». Открытое письмо Букина членам МОК

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальным дуэте с , обратился с открытым письмом к членам Международного олимпийского комитета ( ) и попросил пересмотреть вопрос его допуска до Пхенчхана-2018.

«Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде.

Игры в Корее должны были стать первыми в моей спортивной карьере. Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы. Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на чемпионате Европы в Москве.

Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в .

Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено, и мне представится возможность принять участие в Олимпийских зимних играх 2018 года», – говорится в письме.