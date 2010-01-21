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    Алина Загитова: «Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях»

    Теги сборная России чемпионат Европы Пхенчхан-2018 женское катание Алина Загитова

    Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате Европы в Москве.

    «Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях.

    Поставила бы себе «четверку»: были недочеты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить.

    На Олимпиаде попытаюсь сделать все, что в моих силах: чисто откатать программу и поделиться эмоциями со зрителями. Я пока не знаю, чего ожидать. Я просто рада, что еду на эти Игры», – сказала Загитова.

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