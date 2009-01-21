Евгения Медведева: «После двухмесячного перерыва серебро – неплохо»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала результат чемпионата Европы в Москве, где она стала второй.

«Серебро – это серебро. Но для меня важны сами соревнования после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо.

С самого утра проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах. Жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Тренировка прошла достаточно хорошо, разминка без казусов. Да, были некоторые моменты, на которых сказался двухмесячный перерыв, но я вложила в сегодняшний прокат всю душу», – сказала Медведева.

Также спортсменка добавила, что рада допуску россиян до Олимпийских игр.

«Я не меняла своего мнения. Рада, что МОК допустил нашу команду в статусе «Olympic Athletes from Russia». Каждому будет понятно, из какой страны наши ребята», – цитирует фигуристку «Р-Спорт».

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