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    Медведева впервые за два года не смогла выиграть одну из программ на турнире

    Теги сборная России чемпионат Европы женское катание Евгения Медведева Алина Загитова

    Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.

    Таким образом, спортсменка впервые за два года не смогла выиграть программу на турнире, в котором принимала участие.

    В последний раз такое произошло на чемпионате мира-2016, когда Медведева была третьей после короткой программы. Этот чемпионат в итоге россиянка выиграла.

    Стоит отметить, что лидирует на чемпионате Европы другая россиянка – Алина Загитова, которой впервые удалось обыграть Евгению Медведеву хотя бы в одной программе.

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