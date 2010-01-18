Медведева впервые за два года не смогла выиграть одну из программ на турнире

Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.

Таким образом, спортсменка впервые за два года не смогла выиграть программу на турнире, в котором принимала участие.

В последний раз такое произошло на чемпионате мира-2016, когда Медведева была третьей после короткой программы. Этот чемпионат в итоге россиянка выиграла.

Стоит отметить, что лидирует на чемпионате Европы другая россиянка – Алина Загитова, которой впервые удалось обыграть Евгению Медведеву хотя бы в одной программе.