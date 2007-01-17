Елена Радионова: «С нетерпением жду поединка Медведевой и Загитовой. Первое место отдала бы Жене»

Российская фигуристка Елена Радионова поделилась ожиданиями от женского турнира на чемпионате Европы в Москве.

– При идеальном исполнении программ Медведевой и Загитовой, кому судьи отдадут предпочтение?

– Думаю, Жене Медведевой. У нее столько титулов, на протяжении нескольких сезонов она показывает стабильное катание. Конечно, очень хочется посмотреть за этим поединком. С нетерпением его ждем.

– У Загитовой самые сложные программы. Психологически это давит на нее?

– Сложный вопрос. Думаю, на нее это не будет давить – ей главное сделать свое. А вот соперницам стоит задуматься.

– У Медведевой первый старт после травмы. Насколько хорошо она восстановилась?

– Конечно, мы все будем надеяться, что она восстановилась до конца. Эти старты сейчас покажут, насколько она хорошо готова.

– Как будет выглядеть пьедестал на чемпионате Европы, и кто из россиянок поедет на Олимпиаду в Пхенчхане?

– Думаю, состав особо не изменится.

Сейчас сложно сказать, кто на чемпионате Европы будет в тройке. Я не знаю, в какой форме Женя. Но, наверное, первое место я бы отдала Медведевой, второе – Загитовой, а третье – Каролине Костнер, – сказала Радионова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Медведева vs Загитова: кто действительно сильнее?