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    Елена Радионова: «С нетерпением жду поединка Медведевой и Загитовой. Первое место отдала бы Жене»

    Теги Каролина Костнер сборная России чемпионат Европы сборная Италии женское катание Елена Радионова Евгения Медведева Алина Загитова

    Российская фигуристка Елена Радионова поделилась ожиданиями от женского турнира на чемпионате Европы в Москве.

    При идеальном исполнении программ Медведевой и Загитовой, кому судьи отдадут предпочтение?

    – Думаю, Жене Медведевой. У нее столько титулов, на протяжении нескольких сезонов она показывает стабильное катание. Конечно, очень хочется посмотреть за этим поединком. С нетерпением его ждем.

    У Загитовой самые сложные программы. Психологически это давит на нее?

    – Сложный вопрос. Думаю, на нее это не будет давить – ей главное сделать свое. А вот соперницам стоит задуматься.

    У Медведевой первый старт после травмы. Насколько хорошо она восстановилась?

    – Конечно, мы все будем надеяться, что она восстановилась до конца. Эти старты сейчас покажут, насколько она хорошо готова.

    Как будет выглядеть пьедестал на чемпионате Европы, и кто из россиянок поедет на Олимпиаду в Пхенчхане?

    – Думаю, состав особо не изменится.

    Сейчас сложно сказать, кто на чемпионате Европы будет в тройке. Я не знаю, в какой форме Женя. Но, наверное, первое место я бы отдала Медведевой, второе – Загитовой, а третье – Каролине Костнер, – сказала Радионова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Медведева vs Загитова: кто действительно сильнее?

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    215 голосов
    • Алина Загитова
      17%
    • Евгения Медведева
      79%
    • А может быть, Каролина Костнер?
      4%

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