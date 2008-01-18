3 блога, с которыми вы будете знать все о чемпионате Европы по фигурке в Москве

В Москве проходит чемпионат Европы по фигурному катанию: танцы на льду, мужское и женское одиночное катание и парное фигурное катание – вот это все. Ниже – 3 блога, которые точно помогут вам следить за московским чемпионатом.

На злобу дня

Один из лучших блогов о фигурном катании 2017 года на Sports.ru. Там уже есть превью и разбор первого дня соревнований, и это точно еще не все.

Ледовые заметки

Автор сходил на первый день чемпионата Европы и рассказал не только о номерах фигуристов, но и о церемонии открытия, и об организации турнира. Подписывайтесь, читайте, комментируйте.

Субъективный взгляд

А когда вы подпишитесь на этот блог, прочитаете разбор парных программ первого дня чемпионата Европы в Москве.

Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы в Москве – приложение «Фигурное катание+»