Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    3 блога, с которыми вы будете знать все о чемпионате Европы по фигурке в Москве

    Теги чемпионат Европы Sports.ru

    В Москве проходит чемпионат Европы по фигурному катанию: танцы на льду, мужское и женское одиночное катание и парное фигурное катание – вот это все. Ниже – 3 блога, которые точно помогут вам следить за московским чемпионатом.

    На злобу дня

    Один из лучших блогов о фигурном катании 2017 года на Sports.ru. Там уже есть превью и разбор первого дня соревнований, и это точно еще не все.

    Ледовые заметки

    Автор сходил на первый день чемпионата Европы и рассказал не только о номерах фигуристов, но и о церемонии открытия, и об организации турнира. Подписывайтесь, читайте, комментируйте.

    Субъективный взгляд

    А когда вы подпишитесь на этот блог, прочитаете разбор парных программ первого дня чемпионата Европы в Москве.

    Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы в Москве – приложение «Фигурное катание+»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться