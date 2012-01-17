Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы в Москве – приложение «Фигурное катание+»

В Москве стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию. В прошлом году Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов сумели завоевать медали. Смогут ли фигуристы защитить позиции в 2018-м?

Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы по фигурному катанию в Москве – приложение «Фигурное катание+» на iPhone/iPad и Android.

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В приложении вы найдете:

– Новости Чемпионата Европы;

– Расписание выступлений ЧЕ;

– Интересные тексты и блоги лучших спортивных журналистов;

– Интервью участников Чемпионата Европы;

– Фото и видео с выступлений;

– Форумы и чаты для общения с другими болельщиками.

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