Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы в Москве – приложение «Фигурное катание+»

В Москве стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию. В прошлом году Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов сумели завоевать медали. Смогут ли фигуристы защитить позиции в 2018-м?
Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы по фигурному катанию в Москве – приложение «Фигурное катание+» на iPhone/iPad и Android.
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В приложении вы найдете:
– Новости Чемпионата Европы;
– Расписание выступлений ЧЕ;
– Интересные тексты и блоги лучших спортивных журналистов;
– Интервью участников Чемпионата Европы;
– Фото и видео с выступлений;
– Форумы и чаты для общения с другими болельщиками.
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