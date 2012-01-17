Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы в Москве – приложение «Фигурное катание+»

    Теги Хавьер Фернандес чемпионат мира чемпионат Европы Sports.ru Гран-при Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Александра Степанова Иван Букин Джонатан Гурейро Юдзуру Ханю Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Мария Сотскова мобильные приложения Тиффани Анастасия Загорски Алина Загитова

    В Москве стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию. В прошлом году Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов сумели завоевать медали. Смогут ли фигуристы защитить позиции в 2018-м?

    Самый удобный способ следить за чемпионатом Европы по фигурному катанию в Москве – приложение «Фигурное катание+» на iPhone/iPad и Android. 

    СКАЧАТЬ «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ» НА iPHONE

    СКАЧАТЬ «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ» НА ANDROID

    В приложении вы найдете:

    – Новости Чемпионата Европы;

    – Расписание выступлений ЧЕ;

    – Интересные тексты и блоги лучших спортивных журналистов;

    – Интервью участников Чемпионата Европы;

    – Фото и видео с выступлений;

    – Форумы и чаты для общения с другими болельщиками.

    СКАЧАТЬ «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ» НА iPHONE

    СКАЧАТЬ «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ» НА ANDROID

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться